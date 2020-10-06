Банковская карта «Мир» экономит деньги пассажиров

Акция распространяется на проезд в метро и на наземном электротранспорте. Обладатели бесконтактной карты «Мир» – независимо от того, в каком банке она получена – смогут рассчитываться за проезд «по льготному тарифу». Оплачивать проезд в метрополитене можно прямо на турникете в одно касание, сэкономить таким образом удастся 6 рублей (то есть 19 рублей за поездку вместо 25). Также акция действует в троллейбусах и трамваях – до 31 декабря 2020 года билет будет обходитьсядержателям карты в 17 рублей вместо 23.