Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на аппаратном совещании правительства.
Новых ограничений из-за коронавируса вводить не планируется
Губернатор подчеркнул, что дополнительные меры не потребуются, если жители будут ответственно соблюдать уже введенные предписания, в частности ношение средств индивидуальной защиты. При условии высокой дисциплины граждан не придется возобновлять жесткие ограничения для отдельных предприятий, экономических секторов, социальной сферы.
Господин Травников отметил, что на данный момент решение о введении досрочных школьных каникул не принято – пока учебный график остается прежним. Карантинные меры будут применяться локально – только в тех классах школ и детсадовских группах, где того требует ситуация. Также губернатор предложил ввести временный запрет на работу педагогов по совместительству, чтобы снизить темпы распространения инфекции.
Фото: архивы пресс-служб
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