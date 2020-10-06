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Новых ограничений из-за коронавируса вводить не планируется

Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на аппаратном совещании правительства.

Губернатор подчеркнул, что дополнительные меры не потребуются, если жители будут ответственно соблюдать уже введенные предписания, в частности ношение средств индивидуальной защиты. При условии высокой дисциплины граждан не придется возобновлять жесткие ограничения для отдельных предприятий, экономических секторов, социальной сферы.

Господин Травников отметил, что на данный момент решение о введении досрочных школьных каникул не принято – пока учебный график остается прежним. Карантинные меры будут применяться локально – только в тех классах школ и детсадовских группах, где того требует ситуация. Также губернатор предложил ввести временный запрет на работу педагогов по совместительству, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

Фото: архивы пресс-служб

 

Екатерина Филиппова,
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