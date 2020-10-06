Новых ограничений из-за коронавируса вводить не планируется

Губернатор подчеркнул, что дополнительные меры не потребуются, если жители будут ответственно соблюдать уже введенные предписания, в частности ношение средств индивидуальной защиты. При условии высокой дисциплины граждан не придется возобновлять жесткие ограничения для отдельных предприятий, экономических секторов, социальной сферы.

Господин Травников отметил, что на данный момент решение о введении досрочных школьных каникул не принято – пока учебный график остается прежним. Карантинные меры будут применяться локально – только в тех классах школ и детсадовских группах, где того требует ситуация. Также губернатор предложил ввести временный запрет на работу педагогов по совместительству, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

Фото: архивы пресс-служб