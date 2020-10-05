Опера и балет на карантине: артистов НОВАТа отправляют на больничный

По информации пресс-службы Новосибирского театра, больничный взяли более 80 сотрудников. В настоящее время диагноз «коронавирус» поставлен 21 человеку.

Театр продолжает работать в условиях повышенной безопасности, в частности, сотрудники регулярно проходят тест на наличие COVID-19. Под тестирование был выделен отдельный кабинет, чтобы для проверок здоровья артистов и административного персонала не требовались выезды в специальные лаборатории.

Напомним, что 20 сентября главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев, находившийся на тот момент в Москве, сообщил о диагностированном у него коронавирусе. По причине отсутствия господина Стародубцева в театре его постановки — «Снегурочка» «Сильва», «Кот в сапогах», «Терем-теремок» — перенесли на более поздний срок.

Фото: архивы пресс-служб