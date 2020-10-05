Новосибирских киберспортсменов ждет масштабное соревнование

В турнире сойдутся как спортсмены-самовыдвиженцы, подавшие индивидуальные заявки (зарегистрировались почти 600 человек), так и юные участники из полусотни учебных заведений города, которые будут сражаться за честь своей «альма матер». Таланты в «альтернативном спорте» продемонстрируют студенты НГУ, НГТУ, СГУПС, СибУПК, СИУ РАНХИГС и многих других вузов Новосибирска, а также учащиеся школ и лицеев. Состязания будут транслироваться в социальных сетях, так что фанаты смогут наблюдать за ходом турнира в режиме онлайн. В программе – три вида дисциплин: NHL20, Dota 2, CS: GO. «Кибербатлы» будут продолжаться два месяца и завершатся 6 декабря.