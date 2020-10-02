«Седьмое небо» падает на землю: новосибирский кинотеатр закрылся из-за коронакризиса

На фоне коронавирусной пандемии кинотеатры оказались одним из самых уязвимых сегментов сферы развлечений. Некоторые из них вынуждены прекратить свою работу. Среди наиболее пострадавших кинотеатров Новосибирска - «Седьмое небо» в торговом центре «Калина». Сейчас кинотеатр съезжает из ТЦ, однако, по словам пиар-менеджера сети «Мир кино» Алины Ощепковой, уже ведутся активные поиски нового помещения. Директор «Калины» Олеся Колганова отмечает, что старалась до последнего сохранить «Седьмое небо», но даже хорошие скидочные предложения не смогли исправить кризисную ситуацию.

Фото: архивы пресс-служб