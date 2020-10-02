Музей Новосибирска запускает космический проект

Космос – особенная тема для нашей страны в целом и для Новосибирска в частности. В нашем городе расположен Центр космической гидрометеорологии «Планета», в Новосибирске делали золото, которое использовалось для покрытия первого искусственного спутника Земли. У нас издавалась знаменитая книга «Завоевание межпланетных пространств» Юрия Кондратюка. Команда Музея решила напомнить горожанам о романтике космоса, создав проект «Новосибирск космический».

С 4 октября любой желающий может выложить на портале Библиотеки Сибирского краеведения www.bsk.nios.ru фотографии семейных реликвий, так или иначе связанных с космосом, – от марок и открыток до значков и подстаканников. Фото с артефактом нужно дополнить небольшим описанием и отправить свое космическое послание на электронный адрес bsk@nios.ru. К слову, стартовая дата проекта – 4 октября – выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1957 году был запущен в космос первый искусственный спутник планеты Земля.

Фото: архивы пресс-служб