Сквер за Оперным театром обновят к началу ноября

По информации Управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, в дизайн-проекте предусмотрено новое покрытие дорожек и пешеходных переходов через трамвайные пути. Также будет установлено новое освещение, заменят лавочки, урны и водоотводные лотки. Кроме того, в сквере высадят кустарники и посеют газон.

Заказчиком работ является «Горзеленхоз», создала проект компания «Разнострой», а его воплощением займется «Премиумстрой». На усовершенствование любимой многими горожанами локации уйдет ровно месяц.

Фото: архивы пресс-служб