Минтранс устроил новосибирцам масочные рейды в общественном транспорте

1 октября на остановке «Телецентр» сотрудники министерства транспорта и полицейские проверили, насколько качественно горожане соблюдают масочный режим. В итоге на девятерых человек, которые наотрез отказались воспользоваться масками, были составлены административные протоколы. Однако в целом новосибирцы продемонстрировали высокий уровень ответственности. Среди проверяющих был и Андрей Бенимецкий, начальник управления организации пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. По словам господина Бенимецкого, подобные контрольные мероприятия имеют главным образом профилактическую цель: они направлены на повышение осознанности граждан, а не на их наказание.