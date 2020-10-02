Новосибирские школьники отправятся на осенние каникулы раньше

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, предполагаемый перенос каникул на более ранний срок поможет снизить темпы распространения вирусных заболеваний. Господин Федорчук подчеркнул, что на данный момент вспышек коронавирусной инфекции не зарегистрировано ни в одной из школ области. При этом на карантин отправлено около ста классов, в которых были выявлены контакты учащихся или преподавателей с больными COVID-19.