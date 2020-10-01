Почти 300 бездомных собак и кошек нашли свой дом в Новосибирске

За прошедшие девять месяцев сотрудники Центра организовали более тысячи выездов по заявкам горожан. Всего за 2020 год на улицах Новосибирска было выловлено 676 животных. Команда центра размещает фотографии зверей в социальных сетях – таким образом многие из вчерашних бездомных обрели неравнодушных хозяев. На данный момент удалось пристроить 293 зверей. К слову, 34 из найденных бедолаг удалось воссоединиться с прежними хозяевами — потерявшиеся питомцы благополучно вернулись в родные семьи.

Получить информацию о кошках и собаках, которые находятся в Новосибирском центре по проблемам домашних животных, можно по телефонам 380-13-62, 380-42-01. Желающие взять себе питомца могут обращаться по адресу Северный проезд, 9/4.