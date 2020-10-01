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Почти 300 бездомных собак и кошек нашли свой дом в Новосибирске

Благодаря работе Новосибирского центра по проблемам домашних животных бродячие кошки и собаки оказались в добрых руках

За прошедшие девять месяцев сотрудники Центра организовали более тысячи выездов по заявкам горожан. Всего за 2020 год на улицах Новосибирска было выловлено 676 животных. Команда центра размещает фотографии зверей в социальных сетях – таким образом многие из вчерашних бездомных обрели неравнодушных хозяев. На данный момент удалось пристроить 293 зверей. К слову, 34 из найденных бедолаг удалось воссоединиться с прежними хозяевами — потерявшиеся питомцы благополучно вернулись в родные семьи.

Получить информацию о кошках и собаках, которые находятся в Новосибирском центре по проблемам домашних животных, можно по телефонам 380-13-62, 380-42-01. Желающие взять себе питомца могут обращаться по адресу Северный проезд, 9/4.

Екатерина Филиппова,
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