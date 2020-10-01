Первые прививки против COVID-19 поставили докторам и медсестрам инфекционного госпиталя больницы №12
30 сентября стартовала вакцинация новосибирских медиков от коронавирусной инфекции
Вакцина является двухкомпонентной, и ее постановка проходит в два этапа — с трехнедельным интервалом. Процесс вакцинации выглядит как обычная прививка, которая ставится в плечо.
По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяны Ивлевой, на данный момент вакцина в наш регион завозится небольшими партиями. Небольшие объемы перевозок связаны со специфическими условиями хранения и транспортировки вакцины. Тем не менее, до конца этого года в области планируется привить тысячи медицинских работников. Причем вакцинированы будут не только врачи и медсестры ковидных госпиталей, но также сотрудники скорой помощи и медработники поликлиник, которые тоже контактируют с пациентами.
На данный момент состояние первых привившихся медиков в норме — побочных эффектов не наблюдается.
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