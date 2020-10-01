30 сентября стартовала вакцинация новосибирских медиков от коронавирусной инфекции

Вакцина является двухкомпонентной, и ее постановка проходит в два этапа — с трехнедельным интервалом. Процесс вакцинации выглядит как обычная прививка, которая ставится в плечо.

По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяны Ивлевой, на данный момент вакцина в наш регион завозится небольшими партиями. Небольшие объемы перевозок связаны со специфическими условиями хранения и транспортировки вакцины. Тем не менее, до конца этого года в области планируется привить тысячи медицинских работников. Причем вакцинированы будут не только врачи и медсестры ковидных госпиталей, но также сотрудники скорой помощи и медработники поликлиник, которые тоже контактируют с пациентами.

На данный момент состояние первых привившихся медиков в норме — побочных эффектов не наблюдается.