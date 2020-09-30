В Новосибирской области зафиксировано 77 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на 30 сентября, общее количество случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области достигло 13147. За последние сутки скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 49, 66, 81 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

В больницы Новосибирска и области госпитализированы 2239 взрослых и 26 детей с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Всего в Новосибирской области сделано 523 729 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 547 жителей региона, 44 432 человека сняты с меднаблюдения.