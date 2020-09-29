Еще четыре пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области

По его данным, за последние сутки в Новосибирской области зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом. 63 человека выздоровели, 4 скончались: мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72, 73 и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек.

В больницы Новосибирска и области госпитализированы 2122 взрослых и 22 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 516 938 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 374 жителя региона, 44 180 человек сняты с меднаблюдения.