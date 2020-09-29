Почему НЭТИ хотели построить в центре Новосибирска, но построили на окраине, и сколько времени каждый из первых студентов должен был проводить на стройке учебного корпуса?

Он начал курсировать в Новосибирском метрополитене 28 сентября. В вагонах собраны редкие фотографии истории университета: первого ректора (тогда это должность назвалась «директор») Андрея Ксенофонтовича Потужного и студентов института, которые занимались в жилых домах, пока не были построены учебные корпуса. Также выставка рассказывает об изобретениях, сделанных в стенах университета.

«Мы решили запустить поезд-музей, потому что история НЭТИ тесно связана с метро. Собственно, станция метро «Студенческая» появилась в этом месте именно благодаря тому, что здесь уже работал большой университет. В этом факте еще раз подтвердился тезис, что НГТУ НЭТИ — градообразующее предприятие для Новосибирска — и в плане человеческого капитала, и в плане научных разработок, и как фактор развития территории», — рассказал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.