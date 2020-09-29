Документ подписан: в Новосибирской области одобрили новый пакет мер по снятию ограничений, связанных с коронавирусом

В соответствии с новым постановлением от 28 сентября, в Новосибирской области возобновляется работа соляриев, салонов для снижения веса и похудения, гостиничного бизнеса, работа молодежных центров. Кроме того, теперь снова можно работать выставкам и концертным организациям, проводить фестивали при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Во время спортивных мероприятий разрешено заполнять зал не более чем на 50% от общей вместимости места проведения.

С одобренными документами можно ознакомиться на сайте Правительства Новосибирской области.