Режим повышенной готовности продлили по 31 октября.
Документ подписан: в Новосибирской области одобрили новый пакет мер по снятию ограничений, связанных с коронавирусом
В соответствии с новым постановлением от 28 сентября, в Новосибирской области возобновляется работа соляриев, салонов для снижения веса и похудения, гостиничного бизнеса, работа молодежных центров. Кроме того, теперь снова можно работать выставкам и концертным организациям, проводить фестивали при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Во время спортивных мероприятий разрешено заполнять зал не более чем на 50% от общей вместимости места проведения.
С одобренными документами можно ознакомиться на сайте Правительства Новосибирской области.
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