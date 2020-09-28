Еще 69 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области

По его данным скончались еще два пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек, количество случаев заражения — 12999.

В отделениях реанимации находятся 59 человек. Всего в больницы Новосибирска и области госпитализированы 1972 взрослых пациента и 21 ребенок с подозрением на коронавирус и подтвержденными диагнозами.

Всего в Новосибирской области сделано 511 272 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 334 жителя региона, 44 017 человек сняты с меднаблюдения.