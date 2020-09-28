В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили на месяц

О продлении режма повышенной готовности сообщили в пресс-службе правительства региона. В центре внимания проверок — предприятия общепита, объекты торговли и транспорт. За неделю на нарушителей составили 20 протоколов. Минпромторг проверил шесть заведений общепита, 30 магазинов и киноконцертный комплекс «Маяковский».

Также на особом контроле находятся торговые центры, кафе и рестораны на улице Советской и ресторанный дворик за гостиницей «Центральная».

По информации минпромторга, с апреля министерство проверило больше 1,7 тысячи субъектов торговли, 963 арендатора в 81 торговых центрах.