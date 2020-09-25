Александр Карелин будет представлять Новосибирскую область в Совете Федерации

Чтобы получить должность сенатора, Александру Карелину пришлось уйти из Государственной Думы. 17 сентября он написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий. Трехкратный победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР и России. занимал пост депутата Госдумы с 1999 года.

Выдвинуть в сенаторы Карелина рекомендовала новосибирскому заксобранию «Единая Россия» . Предыдущим представителем регионального парламента в Совфеде был депутат Владимир Лаптев.