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Александр Карелин будет представлять Новосибирскую область в Совете Федерации

Это решение единогласно приняли депутаты на сессии регионального Заксобрания седьмого созыва 25 сентября.

Чтобы получить должность сенатора, Александру Карелину пришлось уйти из Государственной Думы. 17 сентября он написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий. Трехкратный победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР и России. занимал пост депутата Госдумы с 1999 года.

Выдвинуть в сенаторы Карелина рекомендовала новосибирскому заксобранию «Единая Россия» . Предыдущим представителем регионального парламента в Совфеде был депутат Владимир Лаптев.

Лидия Осинцева ,
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