Губернатор Новосибирской области подписал соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие»

Соглашение было подписано 24 сентября. В его рамках планируется разработка и реализация инвестиционных проектов и программ финансирования строительства образовательных и медицинских учреждений, жилых домов, автомобильных дорог с использованием механизма государственно-частного партнерства.

«Соглашение с Правительством Новосибирской области предусматривает активное участие банка в развитии инфраструктурных проектов на территории региона — таких как строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево и реализации госпрограммы по стимулированию развития жилищного строительства до 2024 года. Мы также рассматриваем возможность кредитования масштабных проектов в здравоохранении и образовании, реализуемых по схеме государственно-частного партнерства. Одним из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие» также является работа с предпринимательским сообществом. Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли и предоставлять максимально выгодные условия для работающего малого и среднего бизнеса, принимать активное участие в реализации государственных программ по поддержке МСП в регионе: в том числе совместно с Фондом поддержки МСП Новосибирской области. Кроме того, банк будет принимать активное участие в образовательных проектах по повышению финансовой грамотности среди населения и бизнеса региона. Уверен, что такой комплексный подход к сотрудничеству даст хорошие результаты как для социально-экономического развития Новосибирской области, так и для бизнеса группы «Открытие», — отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.