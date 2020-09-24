Еще 73 человека вылечились от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, умер мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год. За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано 63 новых случая заражения коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 37 человек.

В больницы Новосибирска и области госпитализированы 19 детей и 1793 взрослых с подтвержденными диагнозами и подозрением на коронавирус. Всего в Новосибирской области сделано 499 757 тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1 414 жителей региона, 42 419 человек сняты с меднаблюдения.