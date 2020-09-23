Фестиваль «Сибирский огонь» перенесли на 2021 год

О переносе фестиваля «Сибирский огонь. Память и слава», который должен был пройти в селе Большой Оеш Колыванского районасообщили в министерстве культуры. Ежегодно в нем принимают участие десятки тысяч человек из разных регионов страны и даже мира — Чехии, Франции, Белоруссии и Казахстана. Впервые фестиваль «Сибирский огонь» провели в 2012 году, он собрал 6000 зрителей. В 2019 году он вошел в ТОП-20 лучших предстоящих событий года по версии Национального календаря событий EventsInRussia.