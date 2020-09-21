На этой неделе в Новосибирске начнется отопительный сезон

«По заявке подано тепло на 319 объектов: 52 школы, 156 детских садов, 58 лечебных учреждений и 21 социальный объект. В связи с понижением температуры планируем перейти к планомерной подаче тепла уже на этой неделе. Соответствующий документ намерен сегодня подписать», — рассказал он.

В этом году власти были готовы начать отопительный сезон раньше, чем обычно, но большинство жителей города проголосовали против этого решения в опросе, который проводила СГК.