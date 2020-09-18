Управляющую компанию новосибирского аквапарка признали банкротом

Об этом сообщается в решении арбитражного суда. На заседании временный конкурсный управляющий Сергей Тилькунов сообщил, что восстановить платежеспособность компании невозможно, поскольку у нее нет возможности для наращивания объемов производства и повышения его эффективности.

По итогам 2019 года чистый убыток компании составил 289,7 тысяч рублей. Анализ финансового состояния показал, что если «ВДТ Строй» будет тратить всю прибыль на погашение кредиторской задолженности, на это уйдет 13 лет. Также в прошлом году «ВТД Строй» не эксплуатировал аквапарк «Аквамир» самостоятельно, а сдал его в аренду. «С учетом изложенных обстоятельств, восстановление платежеспособности ООО «ВДТ Строй» не представляется возможным, целесообразно ввести процедуру банкротства — конкурсное производство», — говорится в решении суда.