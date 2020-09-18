По данным оперативного штаба, на утро 18 августа в регионе зарегистрировано 49 новых случаев заражения.
В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 человека
Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины 63 и 73 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек.
93 человека выписали из инфекционных стационаров за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 34 человека. В больницы Новосибирска и области госпитализировано 1448 взрослых пациентов и 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 479 779 тестов на COVID-19.
Под медицинским наблюдением находятся 1 312 жителей региона, 40 765 человек сняты с меднаблюдения.
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