В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 человека

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины 63 и 73 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек.

93 человека выписали из инфекционных стационаров за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 34 человека. В больницы Новосибирска и области госпитализировано 1448 взрослых пациентов и 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 479 779 тестов на COVID-19.

Под медицинским наблюдением находятся 1 312 жителей региона, 40 765 человек сняты с меднаблюдения.