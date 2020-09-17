Еще 96 человек с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

За последние сутки в регионе зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 403 человека. В отделениях реанимации сейчас находятся 46 человек, 11 — на ИВЛ.

В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1360 взрослых пациентов и 18 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, для 40 480 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 647 обращений, госпитализированы 36 человек.