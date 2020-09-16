На ремонт купола НОВАТа выделят дополнительные средства

О решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации журналистам сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков.

«Поддержано предложение о выделении дополнительных средств на проведение ремонтно-реставрационных работ на куполе здания Новосибирского театра оперы и балета в сумме 246 млн рублей. Здание уникальное, а купол является одной из примет Новосибирска и узнаваем во всем мире, можно сказать один из брендов города», — рассказал он.

Диаметр купола — 60 метров, высота — 35 метров, а толщина — 8-10 см. Проект кровли был подготовлен в 1934 году Виктором Биркенбергом, Александром Куровским и Борисом Гордеевым. В начале 1990-х годов, во время реставрации купола театра, новые «чешуйки» для покрытия изготовили на производственном объединении имени Чкалова по технологии, применяемой при изготовлении самолетов. В 2000-х годах сделали повторную реставрацию, при которой был восстановлен первоначальный рисунок покрытия купола театра.