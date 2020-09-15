Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать движение новосибирского общественного транспорта

Теперь в «Яндекс.Карты» можно увидеть, каккурсируют по Новосибирску автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки.

В разделе отдельной остановки есть информация о времени прибытия, интервале и графике движения транспорта на три месяца вперед. По словам разработчиков, это поможет жителям Новосибирска поанировать свои поездки — сервис покажет, когда уезжает последний автобус и как маршрут работает в конкретный день. Также в новой версии «Яндекс.Карты» есть встроенный календарь с расписанием на разные даты.