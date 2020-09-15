Охотникам не вернут деньги за путевки, приобретенные в весенний сезон-2020

Многие охотники задавали вопрос о том, можно ли будет получить возврат средств за путевки на весенний сезон или зачесть их за осень. «Основываясь на нормах Налогового кодекса, возмещение средств за полученное разрешение на охоту невозможно. Пошлина уплачивается за осуществление процессуального действия. Если это действие выполнено и заявитель получил документ, который он хотел, то пошлина не возвращается», — прокомментировал ситуацию Марченко.