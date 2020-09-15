На Красном проспекте временно ограничат движение

Проезжую часть по нечётной стороне в районе дома №15/1 сузят на 3 метра с 1 по 15 ноября 2020 года. Дорога станет уже на четыре метра в районе строящегося гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Чаплыгина, 54 с 16 ноября по 3 декабря. Также проезжая часть временно уменьшится в районе пресечения Красного проспекта с улицей Чаплыгина — ее уменьшат на 6 метров с 16 ноября по 3 декабря 2020 года.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться информационными знаками.