Возле новосибирских торговых центров установят зарядки для электромобилей

Установкой станций будет заниматься компания «Отелит». По плану они должны появиться возле ТЦ и в других общественных местах. Компания сообщила, что по их данным, в Новосибирске сейчас около 500 электрокаров, большая часть их владельцев живет в пригороде и оборудует зарядки своими силами. Те, которые установит «Отелит», рассчитаны на то, чтобы подзарядить автомобиль и добраться до дома, именно этим обусловлен выбор локаций.