В Новосибирске зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем выздоровевших от него

19 человек выписали в отрицательными результатами контрольных тестов. В Новосибирской области за последние сутки зафиксировано 55 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще три пациента — женщины в возрасте 67, 69 и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек.

В отделениях реанимации находится 43 человека. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1438 взрослых пациентов и 17 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 461 732 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 176 жителей региона, 39 367 человек сняты с меднаблюдения.