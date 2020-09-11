Лаборатория новых медиа объявила опен-колл для авторов

Лаборатория новых медиа — спецпроект Лаборатории журналистики, которая проходит с 2017 года. За пять сезонов в проекте приняли участие более 70 человек, среди которых лаборанты из Волгограда, Екатеринбурга, Ставрополя, Воронежа и других городов. Это возможность для пишущих авторов рассказать о культурном событии и явлении в своем регионе с профессиональной поддержкой экспертов проекта. Итогом станет серия авторских материалов о культурных событиях и явлениях по всей России, созданных участниками Лаборатории.

Лаборатория состоит из двух этапов: онлайн-курса из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов и оффлайн сессии-интенсива, во время которой участники вместе с экспертами доработают свои проекты и опубликуют материалы о своих работах на ресурсах Винзавода и партнеров Лаборатории.

Заявки принимаются по почте opencall@winzavod.ru. Подробную информацию о конкурсе читайте по ссылке.