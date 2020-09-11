Четвертый мост через Обь построят на год раньше срока

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин поставил такую задачу перед строителями. «Мы посетили площадку строительства 4-го моста и договорились с подрядчиком о том, что при правильном перераспределении финансирования он сможет сдать мост почти на год раньше. Дополнительные средства на ближайшие годы выделены Президентом России тем регионам, которые работают ускоренными темпами. Задача — максимально ускорить строительство, потому что любая задержка — это потеря для бюджета», — подчеркнул он.

Также раньше достроят школу в микрорайоне Береговой — не к декабрю, а к 1 сентября 2021 года. Ее возводят на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».