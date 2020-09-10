Жители Новосибирска отказались от раннего начала отопительного сезона

Ранее компания предложила жителям Новосибирска проголосовать, стоит ли начать отопительный сезон раньше намеченного срока. Большинство — 53% — решили, что стоит подождать. Тем не менее, 46% ответили, что уже замерзли и попросили включить отопление немеленнно. 1% поглосовавших выбрал вариант «Мне все равно, решайте сами».

Сейчас в Новосибирске уже подключили тепло в 13 детских садах, 3 школах, 3 медицинских учреждениях и 1 родильном доме. Официалньо отопительный сезон должен начаться с 15 по 20 сентября 2020 года.