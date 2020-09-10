Nestle построит в Новосибирской области завод за 10 миллиардов рублей

Подобный завод станет первым в Сибири. Ожидается, что его производственная мощность составит 75 тысяч тонн кормов в год. Завод займет около 150 гектаров и даст рабочие места около 250 сотрудникам. Nestle планирует, что на территории завода расположатся и другие производственные компании.

По данным компании российский рынок кормов растет очень быстро. В прошлом году его оборот составил 212 миллиардов рублей, в текущем году ожидается, что он вырастет до 232 миллиардов рублей.