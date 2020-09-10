Рассказываем, где именно.
Из-за Сибирского фестиваля бега 12 сентября в центре Новосибирска ограничат движение
Во время фестиваля с 7.00 до 16.00 12 сентября временно прекратится движение
- по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
- по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
- по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
- по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
- по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;
- по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
- по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
Также ограничена парковка
- с 00.10 10 сентября до 23.55 12 сентября на площади им. Ленина в районе дома № 25 на Красном проспекте;
- 12 сентября с 00.00 до 16.00 на Красном проспекте на участке от ул. Фрунзе до ул. Советской;
- 12 сентября с 00.00 до 16.00 на Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
- 12 сентября с 00.00 до 16.00 на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта.
Городские власти попросили водителейбыть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
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