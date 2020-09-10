Еще 72 человека вылечились от коронавируса в Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирске зафиксировано 56 новых случаев заражения. Скончались еще три пациента — мужчины в возрасте 56 и 73 лет, и женщина в возрасте 64 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 387 человек.

В реанимации сейчас находится 41 человек. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 12 детей и 1313 взрослых пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 452 652 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 098 жителей региона, 38 268 человек сняты с меднаблюдения.