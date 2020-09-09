В Новосибирске зафиксировали еще 3 смерти от коронавируса

Оперативный штаб сообщил, что на утро 9 сентября в Новосибирской области зафиксировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще три пациента — мужчины в возрасте 59 и 64 лет, и женщина в возрасте 61 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 384 человека.

В больницы Новосибирска и области госпитализированы 12 детей и 1407 взрослых с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. 59 пациентов были выписаны за посоледние сутки.

Всего в Новосибирской области сделано 448 837 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 914 жителей региона, 38 039 человек сняты с меднаблюдения.