В Новосибирске снова зафиксированы смерти от коронавируса

По его данным, в Новосибирске от коронавируса скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 72 лет и 81 года, и женщина в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 381 человек.

За последнеи сутки зафиксировано 52 новых случая заражения коронавирусом. 63 пациента выписали, в отделениях реанимации находятся 49 человек. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1364 взрослых пациента и 16 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 444 702 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 013 жителей региона, 37 816 человек сняты с меднаблюдения.