Подземный переход на пересечении Красного проспекта с Октябрьской магистралью откроют в декабре

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что после реконструкции переход станет комфортным и безопасным для работников и посетителей. «Торговля в переходе сохранится, предусматривается разместить здесь 89 торговых точек. Только это будут не ларьки с окошками, а полноценные павильоны. Изменится и наружный вид перехода. Сейчас мы ведем переговоры с организацией, которая хочет стать инвестором и установить арт-объект — необычный козырек над одним из выходов. Возможно, в дальнейшем похожие козырьки будут установлены над всеми выходами», — добавил он.