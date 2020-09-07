Зарегистрировано 50 новых случаев заражения.
Оперативный штаб: летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, за прошедшие сутки на территории Новосибирской области не зарегистрировано
Оперативный штаб опубликовал статистику по коронавирусу на 7 сентября. 48 пациентов c коронавирусом выздоровели Новосибирской области за сутки. В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 2 пациента. В больницы Новосибирска и области госпитализировано 1386 взрослых пациентов и 19 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.
Всего в Новосибирской области проведено 439 442 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 550 жителей региона, 37 646 человек сняты с меднаблюдения.
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