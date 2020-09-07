Оперативный штаб: летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, за прошедшие сутки на территории Новосибирской области не зарегистрировано

Оперативный штаб опубликовал статистику по коронавирусу на 7 сентября. 48 пациентов c коронавирусом выздоровели Новосибирской области за сутки. В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 2 пациента. В больницы Новосибирска и области госпитализировано 1386 взрослых пациентов и 19 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

Всего в Новосибирской области проведено 439 442 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 550 жителей региона, 37 646 человек сняты с меднаблюдения.