Включать или не включать: жителям Новосибирска предложили пройти опрос, когда начать отопительный сезон

Опрос доступен с 4 сентября. Вариантов ответа три: «Да, включайте, мне холодно», «Нет, подождите, еще тепло», «Мне все равно, решайте сами». Результаты опроса СГК обещала обсудить с городскими властями, которые и примут окончательное решение. Также в компании заверили, что, если наступит бабье лето, отопление можно будет отключить.

По прогнозу на ближайшую неделю, дневная температура в Новосибирске почти не будет подниматься выше 15 градусов.