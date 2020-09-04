Еще 4 пациента скончались от коронавируса в Новосибирске

По его данным, 37 человек выздоровели и были выписаны. За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще четыре пациента: мужчины 59 и 63 лет и женщины в возрасте 60 лет и 61 года. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек.

В отделениях реанимации находятся 35 человек. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1317 взрослых и 18 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

Всего в Новосибирской области сделано 433 487 тестов на COVID-19.

Под медицинским наблюдением находятся 290 жителей региона, 36 956 человек сняты с меднаблюдения.