Большой новосибирский планетарий снова принимает посетителей

Со 2 сентября посетители смогут посетитьЗвездный зал и кафе-столовую Большого новосибирского планетария. На полу нанесена специальная разметка, которая поможет соблюдать социальную дистанцию. Всем посетителям необходимо носить маски, а на входе будут измерять температуру — она не должна быть выше 37 градусов. Все сотрудники планетария носят маски и перчатки, помещения тщательно обрабатываются и проветриваются. На полнокупольной программе одновременно смогут присутствовать не более 50 человек.