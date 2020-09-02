Общее количество умерших достигло 364 человек.
Оперативный штаб сообщил о трех новых смертях от коронавируса в Новосибирске
По данным на 2 сентября, от коронавируса скончались еще три пациента: мужчина 55 лет, и две женщины в возрасте 80 и 84 лет.
За последние сутки зафиксировано 45 новых случаев заражения, 63 пациента выписаны с отрицательными результатами тестов.
В отделениях реанимации сейчас находятся 33 человека, 8 — на ИВЛ. В больницы Новосибирска и области госпитализировано 1340 взрослых пациентов и 18 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 424 936 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 294 жителя региона, 36 685 человека сняты с меднаблюдения.
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