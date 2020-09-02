Оперативный штаб сообщил о трех новых смертях от коронавируса в Новосибирске

По данным на 2 сентября, от коронавируса скончались еще три пациента: мужчина 55 лет, и две женщины в возрасте 80 и 84 лет.

За последние сутки зафиксировано 45 новых случаев заражения, 63 пациента выписаны с отрицательными результатами тестов.

В отделениях реанимации сейчас находятся 33 человека, 8 — на ИВЛ. В больницы Новосибирска и области госпитализировано 1340 взрослых пациентов и 18 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 424 936 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 294 жителя региона, 36 685 человека сняты с меднаблюдения.