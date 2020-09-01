В Новосибирске появятся новые трамвайные маршруты

В проект развития вложится АО «Синара — Транспортные машины», сейчас идут переговоры, которые утвердят все детали сотрудничества. Он пройдет в два этапа. На первом будет построена ветка до жилмассива Плющихинский и до станции метро «Золотая Нива», которая пройдет по улице Кошурникова.

На втором этапе несколько трамвайных линий построят в микрорайоне Родники, на участке Гусинобродского шоссе от «Новосибирский автовокзал - Главный» до ТЦ «Восток»; по улицам Пулеметная и Танковая; от перекрестка пр. Дзержинского и Трикотажной до станции метро «Березовая роща». Также проект предусматривает реконструкцию существующих путей.