Какие ограничения снимают в Новосибирской области с 1 сентября

С 1 сентября возобновляют работу музеи, выставочные залы и кружки. Большая часть музеев вернулась к работе еще в июле, теперь настала очередь остальных.

Начинают работать по своим основным направлениям больницы, которые во время пандемии коронавируса перепрофилировали под COVID-госпитали. С 1 сентября амбулаторный прием открывают в новосибирском областном клиническом кардиологическом диспансере, корпусе № 3 городской клинической больницы, больницах № 25 и № 3 на ОбьГЭСе.

С больными коронавирусом пока продолжабт работать городские больницы № 11 и 12. В Минздраве сообщили, что если возникнет такая необходимость, клиники оперативно перепрофилируют обратно.