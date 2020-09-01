Действующих из-за коронавируса мер остается все меньше.
Какие ограничения снимают в Новосибирской области с 1 сентября
С 1 сентября возобновляют работу музеи, выставочные залы и кружки. Большая часть музеев вернулась к работе еще в июле, теперь настала очередь остальных.
Начинают работать по своим основным направлениям больницы, которые во время пандемии коронавируса перепрофилировали под COVID-госпитали. С 1 сентября амбулаторный прием открывают в новосибирском областном клиническом кардиологическом диспансере, корпусе № 3 городской клинической больницы, больницах № 25 и № 3 на ОбьГЭСе.
С больными коронавирусом пока продолжабт работать городские больницы № 11 и 12. В Минздраве сообщили, что если возникнет такая необходимость, клиники оперативно перепрофилируют обратно.
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