93 пациента с коронавирусом выздоровели за сутки в Новосибирской области

По его данным, за последние сутки в Новосибирске зафиксировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Скончались еще три пациента: мужчины, им было 58 и 79 лет, и женщина в возрасте 78 лет. Всего от коронавируса в регионе умер 361 человек.

В отделениях реанимации находятся 48 человек, 5 пациентов — на ИВЛ. В больницы Новосибирска и области сейчас госпитализированы 1360 взрослых пациентов и 15 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

Всего в Новосибирской области провели 420 344 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 318 жителей региона, 36 462 человека сняты с меднаблюдения.