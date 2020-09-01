В областном ГИБДД рассказали, где в Новосибирске было зарегистрировано самое большое количество ДТП. За первое полугодие 2020 года наиболее аварийными улицами стали Большевистская, Бердское шоссе, Никитина, Дуси Ковальчук, Мочищенское шоссе, проезд Энергетиков, Ватутина, Гоголя, Немировича-Данченко, проспект Дзержинского и Богдана Хмельницкого.
Где в Новосибирске вероятнее всего попасть в аварию?
Всего за первые 6 месеяцев года в Новосибирской области произошло 998 ДТП — это на 1,8% больше, чем за тот же период 2019 года. Количество погибших увеличилось на 16,3% до 114, количество раненых — на 4,7% до 1239.
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