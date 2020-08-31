За последние сутки в Новосибирске зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области достигло 11404. Скончались еще три пациента: мужчина 72 лет и женщины в возрасте 48 и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 358 человек.

В отделениях реанимации находятся 45 человек, 12 — на ИВЛ. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1386 взрослых пациентов и 12 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 416 983 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 304 жителя региона, 36 257 человек сняты с меднаблюдения.